Сызранец оплачивал покупки чужой банковской картой

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В октябре 2020 года в полицию за помощью обратился житель города Сызрань, который рассказал полицейским, что у него похищена банковская карта.

Заявитель сообщил сотрудникам полиции, что на его телефон стали приходить сообщения о снятии денег, хотя сам он в тот момент никаких покупок не совершал. Всего с карты было похищено более 5 000 рублей. Потерпевший заблокировал банковскую карту и написал заявление в полицию.

Следствием установлено, что заявитель обронил свою банковскую карту около одной из торговых точек. В тот день мужчина совершал покупки и положил средство оплаты в карман своих брюк. Он не заметил, как карта выпала, а около магазина ее обнаружил обвиняемый – ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель города Сызрань 1988 года рождения. Искать владельца банковской карты мужчина не стал и решил ею оплатить свои покупки.

Полицейские установили, что обвиняемый с помощью чужой банковской карты расплатился за покупки, которые совершил в нескольких магазинах. Приобретениями стали продукты питания, алкоголь и одежда. Задержали предполагаемого злоумышленника сотрудники патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское» по приметам, которые удалось установить в ходе просмотра камер видеонаблюдения в посещенных им торговых точках.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.