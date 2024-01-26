Сызрань украла у собственной бабушки почти 50 тысяч

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В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась местная жительница 1939 года рождения, которая сообщила о хищении из её дома денежных средств в размере 48 000 рублей.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и потерпевшую, которая пояснила сотрудникам, что она из дома не выходила, в гостях у неё никто не был. Также пенсионер сообщила сотрудникам полиции, что с ней проживает внучка 1992 года рождения, ведущая антиобщественный образ жизни.

Накануне происшествия пенсионерка выдала родственнице 2 000 рублей на личные расходы, а когда понадобились средства на ведение хозяйства - обнаружила пропажу денег, которые хранила на кухне в потайном месте под раковиной, в металлическом ящичке.

Предположив, что ранее неоднократно судимая за имущественные преступления внучка может быть причастна к хищению денежных средств пожилой женщины, оперуполномоченные задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса предполагаемая злоумышленница признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении жительницы Сызрани передано в Сызранский городской суд для принятия решения по существу.