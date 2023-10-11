Спортсмены школы бокса «Победа - спорт» в Тольятти помогли задержать наркокурьершу

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В рамках торжественного мероприятия, посвящённого Дню сотрудника уголовного розыска, по инициативе Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти прошла Акция – «Им благодарна полиция».

По традиции в Управление сотрудники полиции приглашают тольяттинцев, которые оказали помощь полицейским в предотвращении и раскрытии преступлений и правонарушений.

В рамках акции, проводимой уже не первый год, за активную гражданскую позицию и оказание помощи в задержании подозреваемой в незаконном обороте наркотиков, благодарственные грамоты сотрудники полиции вручили Элвину Гулуеву и Павлу Запорожцеву.

В конце августа текущего года во время пробежки, тренеры спортивной школы бокса «Победа Спорт» обратили внимание на женщину, которая, раскладывала в цветнике у дома, расположенного по улице Ленина, целлофановые свертки. Молодые люди потребовали прекратить, как они сразу поняли, противоправное деяние, на что она предложила им деньги за молчание. Тренеры сообщили о случившемся в полицию и до прибытия сотрудников не позволяли злоумышленнице уйти.

Сотрудники органов внутренних дел провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили, что женщина причастна к покушению на сбыт наркотических средств и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса задержанная призналась в совершении противоправных деяний. В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Вручая Благодарности Хейрулла Ахмедханов отметил: «Тольятти наш общий дом. Каждый из нас по мере своих сил и возможностей должен стараться сделать его безопасным. Можно сказать с уверенностью, что, благодаря таким людям, наш город будет процветать, а люди в нем будут жить спокойно и счастливо».