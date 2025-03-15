Сотрудники ГАИ Тольятти остановили для проверки документов водителя BMW и обнаружили в бардачке авто наркотики

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В Тольятти, находясь на маршруте патрулирования на улице Хрящевское шоссе, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем BMW.

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание, что житель Москвы 1990 года рождения ведет себя нервно и пытается ускорить проверку документов. Госавтоинспекторы приняли решение досмотреть автомобиль и, в присутствии понятых, в бардачке транспортного средства обнаружили и изъяли три брикета с веществами.

Сотрудники ГАИ передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа с кинологом. Служебная собака Ребека при обследовании условным знаком указала, что в брикетах и у водителя в одежде находятся запрещенные вещества.

Из кармана куртки задержанного полицейские изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

Для дальнейшего разбирательства москвича, зарегистрированного в Ульяновске, доставили в территориальный отдел полиции.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти, согласно результатам которого вещества в пакете и брикетах - наркотические средства мефедрон и гашиш, общей массой свыше 328 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Как пояснил ранее не судимый безработный задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет в Ульяновске с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере". Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пересечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО