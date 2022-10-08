СК установил данные собственника взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

140

Следователи установили, что взорвавшимся на Крымском мосту грузовиком владеет житель Краснодарского края, сейчас изучается маршрут передвижения автомобиля, по месту жительства мужчины идут следственные действия, сообщила пресс-служба СК РФ, передает РИА Новости.

"Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", - сказали в ведомстве.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

Фото: РИА Новости / Елена Иванова