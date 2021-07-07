Самарцев предупреждают: приобретая незаконно сертификат о прививках, можно стать жертвой аферистов

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Полиция призывает жителей Самарского региона сообщать о случаях получения и использования поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и отрицательных результатов теста.

Полицейские предостерегают, что при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников - заплатить деньги, а документ не получить. Кроме того, уголовная ответственность предусмотрена не только в отношении должностных лиц, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и к гражданам, покупающим и использующим их.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе сообщений сайта 63.мвд.рф.