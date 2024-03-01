Самарца задержали за брань и нашли наркотик

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У жителя Самары, задержанного в дневное время на территории Промышленного района областного центра за нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, сотрудниками патрульно-постовой службы полиции во время досмотра обнаружен и изъят свёрток из бумаги с порошкообразным веществом серо-белого цвета. Согласно полученным результатам, в свертке находилось наркотическое вещество.

Как пояснил ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель, незадолго до задержания он нашел данный сверток с героином и решил хранить его для собственного употребления.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении безработного отца 12-летнего ребенка направлено в суд для принятия решения по существу.

Промышленный районный суд г.о. Самары доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства. Кроме того, на основании ст. 72.1 УК РФ он обязан пройти лечение от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию. Приговор вступил в законную силу.