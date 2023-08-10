Самарца обвинили в нарушении доступа к охраняемой компьютерной информации

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Самары 1988 г.р., причастного к неправомерному воздействию на центр обработки данных АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», входящего в перечень значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Установлено, что подозреваемый, будучи осведомлённым о действующих

на вышеупомянутом оборонном предприятии правилах работы с информационными ресурсами, подключил используемое им автоматизированное рабочее место

из закрытого сегмента информационно-вычислительной сети АО «РКЦ «Прогресс»

к сети Интернет, тем самым нарушив нормативную базу по эксплуатации средств хранения, обработки, передачи, а также доступа к охраняемой компьютерной информации и поставив под угрозу безопасность центра обработки данных предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Следственным отделом УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ.

Приговором Кировского районного суда г. Самары фигурант признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно без ограничения права заниматься определенной деятельностью и испытательным сроком 7 месяцев.

Подсудимым подана апелляционная жалоба, в результате рассмотрения которой решением Самарского областного суда срок осуждения оставлен без изменения.