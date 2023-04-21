Самарский школьник перевел мошенникам более 150 тыс.рублей за онлайн-игру

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14-летний житель Самары играл в онлайн-игру и познакомился с одним из её участников, который в процессе общения предложил приобрести игровые аккаунты. Собеседник пообещал позже вернуть деньги. Подросток согласился. С помощью банковского приложения он перевел с маминой банковской карты деньги на присланные незнакомцем реквизиты. В общей сложности молодой человек перевел более 150 000 рублей. Когда родительница узнала о списании денежных средств, то после беседы с сыном обратилась в полицию за помощью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества