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Самарский школьник перевел мошенникам более 150 тыс.рублей за онлайн-игру

21 апреля 2023 09:28
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Самарский школьник перевел мошенникам более 150 тыс.рублей за онлайн-игру

14-летний житель Самары играл в онлайн-игру и познакомился с одним из её участников, который в процессе общения предложил приобрести игровые аккаунты. Собеседник пообещал позже вернуть деньги. Подросток согласился. С помощью банковского приложения он перевел с маминой банковской карты деньги на  присланные незнакомцем реквизиты. В общей сложности молодой человек перевел более 150 000 рублей. Когда родительница узнала о списании денежных средств, то после беседы с сыном обратилась в полицию за помощью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Теги: Мошенники

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