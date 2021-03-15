Самарский чиновник перевел телефонному мошеннику 240 тысяч рублей

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ГУ МВД Самарской области предупреждает: будьте бдительны, остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.



Так, житель Самарской области 1989 года рождения, чиновник одного из государственных учреждений, за несколько часов получил около 10 звонков с различных абонентских номеров, зарегистрированных в Москве. После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником одного из банков, дошел до банкомата и сделал три перевода на указанный «банкиром» расчетный счет по 80 тысяч рублей каждый. По данному факту возбуждено уголовное дело.