Самарец зашел в помещение и украл у вахтера планшет

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В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1975 года рождения, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина под видом посетителя прошел на территорию учреждения, расположенного на ул. Георгия Димитрова. Находясь в фойе здания, он увидел оставленный вахтером на рабочем месте планшетный компьютер. Воспользовавшись отсутствием работника организации и тем, что за его действиями никто не наблюдал, он взял со стола чужую технику и покинул помещение. Через несколько минут на перекрестке ул. Г. Димитрова и Московского шоссе мужчина перепродал похищенный гаджет случайному прохожему за 3000 рублей. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Полицейские узнали в предполагаемом злоумышленнике местного жителя 1975 года рождения, ранее неоднократно судимого за совершение краж в 4 районах областного центра. Мужчину задержали по адресу проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признал свою вину в краже планшетного компьютера и обязался возместить причиненный потерпевшему ущерб в размере 15 000 рублей.