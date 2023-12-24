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Самарец вместо ремонта украл из квартиры газовую технику

24 декабря 2023 12:22
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Самарец вместо ремонта украл из квартиры газовую технику

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница 2001 года рождения и сообщила, что из квартиры ее матери пропала газовая техника. Сумма причиненного ущерба превысила 20 000 рублей.

Хозяйка квартиры рассказала полицейским, что незадолго до пропажи наняла строительную бригаду для выполнения косметического ремонта комнат. После заключения договора женщина передала ключи от жилплощади рабочим. В ходе очередной проверки качества выполнения ремонтных работ дочь потерпевшей обнаружила пропажу новой газовой колонки и гофры, о чем сообщила бригадиру. Он пытался связаться с работниками, но те на связь не выходили.

Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов города они обнаружили и изъяли договор комиссии и товарный чек на похожее по описанию потерпевшей имущество. Полицейские установили личность мужчины, который сдал похищенное в ломбард. В ходе опроса местный житель пояснил, что сделал это по просьбе своего 39-летнего знакомого. Оперативники задержали его на территории города и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что в ходе распития алкогольных напитков у себя дома, у него возникла мысль похитить газовую колонку из квартиры, где выполнял ремонтные работы в составе бригады. Дождавшись, когда в квартире не будет собственников и, с помощью оставленного ему ранее ключа, проник в помещение. В тот же день строитель попросил ничего не подозревающего друга сдать похищенное в ломбард, после чего передать ему выручку в размере 5000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее судимому мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый возместил потерпевшей причиненный ущерб в полном объеме.

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