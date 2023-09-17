Самарец украл в магазине 16 банок с тушенкой

229

В полицию обратились сотрудники продуктового магазина, расположенного на улице Тополей в городе Самаре. Они сообщили, что один из покупателей, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала магазина, спрятал под одеждой банки с тушенкой и вышел из торговой точки. По оценке администрации магазина, количество похищенных консерв составило 16 штук, а общая сумма ущерба - около 2 тысяч рублей. Полицейские опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели, как посетитель быстрыми движениями прячет продукцию под одежду, после чего выходит из торговой точки. Участковый уполномоченный полиции узнал на видеозаписи подозреваемого в хищении продукции. Им оказался безработный житель Самары, ранее шесть раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступлений на территории Безенчукского района.

Участковый уполномоченный полиции, располагая информацией о местонахождении мужчины, задержал его и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В совершении преступления задержанный признался и пояснил, что тушенку перепродал в тот же день. Ранее судимому самарцу 1981 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Уголовное дело вместе с обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Обвиняемый пообещал устроиться на работу и возместить причиненный магазину ущерб.