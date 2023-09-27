Самарец украл телефон в пункте выдачи Интернет-заказов

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Камеры видеонаблюдения запечатлели противоправные действия ранее более 10 раз судимого за хищения местного жителя.

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился местный житель 1963 года рождения. Мужчина рассказал оперуполномоченным, что в вечернее время ходил с супругой в пункт выдачи Интернет-заказов, расположенный на ул. Ново-Вокзальной. Жена положила на прилавок сотовый телефон и зашла в примерочную кабину. Забрав заказы, они пошли домой. Обнаружив отсутствие телефона, вернулись, но самостоятельные попытки найти имущество не увенчались успехом.

В ходе работы сотрудники уголовного розыска изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении организации, на которые попали действия злоумышленника. Полицейские проверили на причастность лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих неподалеку от места происшествия. В ходе оперативных мероприятий установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали жителя Самары 1985 года рождения.

Ранее более 10 раз судимый за совершение краж безработный самарец признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что сотовый телефон похитил для личного пользования. Смартфон полицейские изъяли и вернули потерпевшему.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.