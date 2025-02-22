Самарец ревновал бывшую жену и поджег машину ее мужа

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Прокуратура Кировского района г. Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, путем поджога).

По версии следствия, неоднократно судимый местный житель в мае 2024 года, находясь во дворе дома № 1а на ул. Технической в Кировском районе г. Самары и действуя на почве ревности к бывшей супруге, разбил стекло автомобиля ее мужа, после чего вылил легковоспламеняющуюся жидкость на транспортное средство. Убедившись, что автомобиль загорелся мужчина скрылся с места преступления. В результате противоправных действий собственнику автомобиля был причинен ущерб на сумму более 660 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.