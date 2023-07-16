Самарец потерял банковскую карту и лишился денег

129

Банковская карта выпала из кармана жителя областной столицы в тот момент, когда он выходил из магазина.

В начале июня текущего года в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от жителя Самары 1992 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 3000 рублей за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель пояснил, что последний раз он видел банковскую карту 7 июня, когда заходил в магазин на ул. Георгия Димитрова. Мужчина предположил, что карту он потерял в момент выхода из торговой точки. Полицейские изучили выписку по банковскому счёту и установили, что банковской картой расплачивались в точке общественного питания на пр. Кирова и на автозаправочных станциях на Заводском шоссе. Сотрудники отдела уголовного розыска опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях и установили регистрационный номер автомобиля, водитель которого расплачивался чужой банковской картой за топливо.

Подозреваемого задержали на территории областного центра. В ходе опроса задержанный – водитель такси 2000 года рождения, в содеянном признался и пояснил, что нашел чужую карту возле рынка. После чего, воспользовался картой и оплатил покупку еды в точке общепита и топлива для своего автомобиля, затем выбросил карту, выполняя заказ в Кировском районе областного центра.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Материальный ущерб подозреваемый возместил в полном объеме.