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Самарец похитил с прилавка более 50 упаковок сыра и сливочного масла

5 июня 2024 10:51
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Самарец похитил с прилавка более 50 упаковок сыра и сливочного масла

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра, обвиняемого в совершении краж из магазинов.

В марте 2024 года в полицию обратился представитель торговой точки, расположенной на ул. Калинина и сообщил, что один из посетителей похитил с прилавка более 50 упаковок сыра и сливочного масла, после чего скрылся. Общая сумма причиненного ущерба превысила 17 тысяч рублей.  

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленника. Оперативники узнали в мужчине ранее неоднократно судимого местного жителя 1988 года рождения. Располагая информацией о его возможном местонахождении, задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 

В ходе опроса задержанный пояснил, что в связи с трудным материальным положением, он решил похитить товар и перепродать его. Вырученные за реализацию похищенного 3000 рублей потратил на личные нужды. Сотрудники полиции в ходе дальнейшей работы также установили, что данный гражданин может быть причастен к совершению ряда преступлений в торговых точках Промышленного района.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении на территории г. Самары 5 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», а также одного покушения на кражу детского питания и кофе. Свою вину житель Самары признал. Общая сумма причиненного магазинам ущерба составила более 30 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в районный суд Самары.

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