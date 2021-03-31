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Самарец отдал залог в 500 рублей и похитил горнолыжное оборудование

31 марта 2021 12:59
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Самарец отдал залог в 500 рублей и похитил горнолыжное оборудование

В полицию в Самаре обратился владелец пункта проката спортивного инвентаря, расположенного на улице Алма-Атинской. Мужчина 1961 года рождения сообщил, что один из клиентов внёс в качестве залога 500 рублей и водительское удостоверение, после чего взял в аренду горнолыжное оборудование и впоследствии перестал отвечать на звонки. 

Сотрудники органов внутренних дел установили, что клиентом пункта проката являлся житель Самары 1989 года рождения, не имеющий официального заработка и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение мошенничества и краж.

Он не стал отрицать своей вины и пояснил, что сноуборд, обувь и крепление сдал в ломбард за 6000 рублей, использовав паспорт своей знакомой. По словам работников магазина, имущество они успели реализовать.

 По уголовному делу заявлен гражданский иск пострадавшей стороны на сумму свыше 17 тысяч  рублей, сообщает облМВД.

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