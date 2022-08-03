Самарец нашел телефон, снял с карты 8 тысяч и сдал гаджет в ломбард

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В полицию за помощью обратилась жительница г. Самары. Девушка 1997 года рождения рассказала, что потеряла сотовый телефон. Самостоятельные поиски не увенчались успехом.



Через некоторое время с банковской карты, которая была «привязана» к номеру телефона, пропали 8000 рублей.



Изучив движения денежных средств, оперативники определили карту, на которую был осуществлен перевод данной суммы денег. Она принадлежала жителю областного центра. Установив его личность, полицейские доставили мужчину в отдел полиции. Задержанный пояснил, что его банковская карта уже долгое время находится в пользовании у его знакомого и сообщил все его данные. Предполагаемого злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый за совершение кражи житель Самары 1978 года рождения.



Мужчина рассказал, что нашел сотовый телефон возле подъезда дома, когда расклеивал объявления, искать владельца он не стал. Обнаружив, что к телефону «привязана» банковская карта, подозреваемый перевел имеющиеся на ней денежные средства на банковский счет карты своего товарища, которой пользовался с его согласия.



Сотовый телефон, при помощи ничего не подозревающего знакомого, сдал в ломбард за 6000 рублей. Похищенные и вырученные от продажи телефона деньги злоумышленник потратил на собственные нужды. По факту кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.



Мужчине определено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.