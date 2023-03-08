Самарец нашел банковскую карту жительницы Новокуйбышевска и начал тратить ее деньги

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В декабре прошлого года в полицию поступило сообщение от жительницы Новокуйбышевска 1981 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 6000 рублей, за покупки, которые она не совершала.

В ходе опроса заявительница пояснила, что накануне пропажи днем она заходила в торговый центр, расположенный на пр. Победы г. Новокуйбышевска. Женщина предположила, что карту она потеряла в момент выхода из торговой точки, когда она поскользнулась и упала, а содержимое карманов выпало на лестницу. Пропажу карты женщина обнаружила только на следующий день. Полицейские изучили выписку по банковскому счёту и установили, что банковской картой расплачивались в торговых точках, расположенных в г. Новокуйбышевске и г. Самаре. А также оплатили заказ в одном из ночных заведений города Новокуйбышевска. Сотрудники отдела уголовного розыска опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, при просмотре которых узнали в злоумышленнике своего подучетного – ранее неоднократно судимого за совершение краж, грабежа и разбоя жителя Самары 1978 года рождения.

Подозреваемого задержали на территории областного центра. В ходе опроса задержанный в содеянном признался и пояснил, что нашел чужую карту возле торгового центра в Новокуйбышевске. После чего, воспользовался картой и оплатил покупки алкогольных напитков, табачных изделий и посещение бара.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб подозреваемый возместил в ходе предварительного следствия в полном объеме.