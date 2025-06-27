Самарчанка хотела купить матрас, но мошенники украли деньги

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В один из отделов полиции Самары обратилась местная жительница 1971 года рождения, которая стала жертвой мошенников.

Женщина рассказала полицейским, что в сети Интернет она нашла объявление о продаже матраса за сущие копейки – 5 тысяч рублей. Связавшись с продавцом и поверив ему, она не задумываясь сделала полную предоплату, переведя деньги на его счет, однако товар так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника.