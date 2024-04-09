Самарчанка доверилась незнакомке и стала жертвой мошенников

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые выдают себя за родственников, попавших в беду.

В Самаре 68-летней жительнице города Самара поступил телефонный звонок. Девушка представилась ее родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП и для того, чтобы сотрудники правоохранительных органов не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить потерпевшему крупную денежную сумму. «Родственница» сообщила пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Женщина поверила звонившей, напомнила ей свой адрес и через некоторое время к ней в квартиру приехал незнакомец, которому доверчивая пенсионерка передала более 100 тысяч рублей. Забрав деньги, мужчина скрылся.

Через какое-то время женщина созвонилась с настоящей родственницей и, узнав, что ни в какое ДТП та не попадала, поняла, что стала жертвой мошенников, после чего обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.