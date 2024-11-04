Разбойница угрожала скальпелем тольяттинке

233

Под угрозой медицинского скальпеля, у пенсионерки похитили денежные средства, банковские карты и сотовый телефон.



В конце октября текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на местную жительницу 1949 года рождения в квартире по месту жительства.



Заявительница пояснила, что к ней в гости зашла бывшая соседка, в какой-то момент она, угрожая предметом, похожим на медицинский скальпель, похитила у нее денежные средства, банковские карты и сотовый телефон, после чего скрылась. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила около 70 000 рублей.

Со слов пенсионерки оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленницы и направили ее наружным службам полиции.

Сотрудники уголовного розыска изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили, что подозреваемая расплатилась картой в одном из продуктовых магазинов и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена подозреваемая. Полицейские узнали подозреваемую, ей оказалась жительница города Октябрьска 1984 года рождения, ранее судимая за имущественные преступления.



В ходе опроса злоумышленница признала свою вину в совершении противоправного деяния, пояснив, что ей нужны были денежные средства на личные нужды.

Расследование продолжается.