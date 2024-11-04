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Разбойница угрожала скальпелем тольяттинке

4 ноября 2024 10:34
233
Разбойница угрожала скальпелем тольяттинке

Под угрозой медицинского скальпеля, у пенсионерки похитили денежные средства, банковские карты и сотовый телефон.


В конце октября текущего года в отдел полиции по Комсомольскому району У МВД России по городу Тольятти поступило сообщение о разбойном нападении на местную жительницу 1949 года рождения в квартире по месту жительства.

Заявительница пояснила, что к ней в гости зашла бывшая соседка, в какой-то момент она, угрожая предметом, похожим на медицинский скальпель, похитила у нее денежные средства, банковские карты и сотовый телефон, после чего скрылась. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила около 70 000 рублей.
Со слов пенсионерки оперативники составили ориентировку с приметами злоумышленницы и направили ее наружным службам полиции.
Сотрудники уголовного розыска изучили выписку по расчетному счёту пострадавшей и установили, что подозреваемая расплатилась картой в одном из продуктовых магазинов и изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена подозреваемая. Полицейские узнали подозреваемую, ей оказалась жительница города Октябрьска 1984 года рождения, ранее судимая за имущественные преступления.

В ходе опроса злоумышленница признала свою вину в совершении противоправного деяния, пояснив, что ей нужны были денежные средства на личные нужды.
Расследование продолжается.

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