Ранее судимый житель Самарской области сушил коноплю

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Оперативники в Приволжском районе совместно с коллегами из областного главка выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых в сарае, расположенном во дворе дома, они обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с частями растений серо-зеленого цвета, внешне похожих на коноплю.

Установлено, что представленное на экспертизу вещество растительного происхождения является наркотическим средством – марихуана. Масса наркотического средства в перерасчете на высушенное до постоянной массы вещества составляет около 97 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

Как установили оперативники, мужчина, ранее судимый за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, нарвал наркосодержащие растения в поле, собрал и засушил их для дальнейшего употребления без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.