Пьяный сызранец заснул на улице и его обокрали

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В сентябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1989 года рождения с сообщением о пропаже принадлежащей ему сумки. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму 20 000 рублей.

При опросе мужчина пояснил полицейским, что в сумке находилось: сотовый телефон с дополнительно установленной флеш-картой, двое беспроводных наушников, ключи от дома и документы. Попытка дозвониться на свой сотовый не увенчалась успехом-телефон был отключен. Потерпевший отметил, что плохо помнит тот вечер, так как, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на улице около одного из культурно-развлекательного центра города. А когда проснулся, то обнаружил пропажу имущества и обратился за помощью в полицию.

Сотрудники полиции установили примерный маршрут, по которому потерпевший мог следовать домой, изъяли записи с камер видеонаблюдения по пути следования. При изучении данных видеозаписей сотрудники уголовного розыска узнали в злоумышленнике ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1994 года рождения, который был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего и забрал лежащую рядом с ним сумку. Ручную кладь и документы подозреваемый выкинул в мусорный бак, а сотовый телефон и наушники сдал за 11 000 рублей в ломбард, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

На момент проверки пункта приема похищенные телефон и гарнитура уже были реализованы работником организации.