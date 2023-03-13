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Пьяный сызранец заснул на улице и его обокрали

13 марта 2023 11:07
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Пьяный сызранец заснул на улице и его обокрали

В сентябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратился местный житель 1989 года рождения с сообщением  о пропаже принадлежащей ему сумки. Материальный ущерб заявитель оценил на сумму 20 000 рублей.

При опросе мужчина пояснил полицейским, что в сумке находилось: сотовый телефон с дополнительно установленной флеш-картой, двое беспроводных наушников, ключи от дома и документы. Попытка дозвониться на свой сотовый не увенчалась успехом-телефон был отключен. Потерпевший отметил, что плохо помнит тот вечер, так как, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на улице около одного из культурно-развлекательного центра города. А когда проснулся, то обнаружил пропажу  имущества и обратился за помощью в полицию.  

Сотрудники полиции установили примерный маршрут, по которому потерпевший мог следовать домой, изъяли записи с камер видеонаблюдения по пути следования. При изучении данных видеозаписей сотрудники уголовного розыска узнали в злоумышленнике  ранее неоднократно судимого за имущественные преступления местного жителя 1994 года рождения, который был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.  В ходе опроса  задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что  воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего и забрал лежащую рядом с ним сумку. Ручную кладь и документы подозреваемый выкинул в мусорный бак, а сотовый телефон и наушники сдал за 11 000 рублей в ломбард, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

На момент проверки пункта приема похищенные телефон и гарнитура уже были реализованы работником организации.

Теги: Кража

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