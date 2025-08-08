Я нашел ошибку
В связи с этим с 13 по 26 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение ряда жилых домов и организаций.
«Т Плюс» выполнит ремонт тепловых сетей от Центральной отопительной котельной в Самаре
Прогноз погоды в Самаре на выходные 9-10 августа: жара ушла
В Клиниках СамГМУ провели вторую аллогенную трансплантацию костного мозга
Статистика ко Дню строителя: 17% руководителей ООО по стройке — женщины
Уже полмиллиона человек зарегистрировались на дистанционное электронное голосование Изображение
Самарская и Нижегородская области обменялись лучшими практиками в сфере науки, образования и работы с бизнесом
Суд принял новое решение по делу самарского экс-премьера
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
Пьяное знакомство в травмпункте Самары обошлось в 140 тысяч

8 августа 2025 09:35
156
В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлениям местных жителей о краже имущества.

За помощью в полицию обратились двое жителей областного центра 1989 и 1992 годов рождения, у одного из которых похитили велосипед, у второго – золотой браслет. Общая сумма причиненного ущерба, со слов заявителей, превысила 140 000 рублей.

Следственно-оперативная группа выехала по указанному в сообщении адресу. При осмотре частного дома, расположенного на улице Электрозаводской, полицейские не обнаружили следов взлома и предположили, что хищение совершенно лицом, имеющим свободный доступ в помещение.

Во время опроса заявителей выяснилось, что незадолго до хищения велосипеда и ювелирного изделия они распивали спиртное вместе с малознакомым молодым человеком. Местные жители познакомились с ним в травмпункте, где всем троим оказывалась медицинская помощь. После прохождения медицинских процедур, гостеприимные самарцы пригласили нового друга к себе домой. Когда в процессе совместного употребления алкогольных напитков гость уснул, хозяева ушли в магазин. А по возвращению обнаружили отсутствие в доме нового знакомого и принадлежащего им имущества.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение и задержали жителя Самары. Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», он не стал отрицать своей причастности к краже и пояснил, что похищенные велосипед и браслет перепродал случайному прохожему за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время ранее неоднократно судимому 25-летнему жителю Самары вручена копия обвинительно заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полицейские напоминают, что профилактика краж начинается с личной ответственности каждого гражданина за сохранность своего имущества. При обнаружении подозрительных лиц или фактов противоправных действий незамедлительно обращайтесь в полицию.

