Пьяное знакомство в травмпункте Самары обошлось в 140 тысяч

В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлениям местных жителей о краже имущества.

За помощью в полицию обратились двое жителей областного центра 1989 и 1992 годов рождения, у одного из которых похитили велосипед, у второго – золотой браслет. Общая сумма причиненного ущерба, со слов заявителей, превысила 140 000 рублей.

Следственно-оперативная группа выехала по указанному в сообщении адресу. При осмотре частного дома, расположенного на улице Электрозаводской, полицейские не обнаружили следов взлома и предположили, что хищение совершенно лицом, имеющим свободный доступ в помещение.

Во время опроса заявителей выяснилось, что незадолго до хищения велосипеда и ювелирного изделия они распивали спиртное вместе с малознакомым молодым человеком. Местные жители познакомились с ним в травмпункте, где всем троим оказывалась медицинская помощь. После прохождения медицинских процедур, гостеприимные самарцы пригласили нового друга к себе домой. Когда в процессе совместного употребления алкогольных напитков гость уснул, хозяева ушли в магазин. А по возвращению обнаружили отсутствие в доме нового знакомого и принадлежащего им имущества.

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска установили личность, местонахождение и задержали жителя Самары. Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», он не стал отрицать своей причастности к краже и пояснил, что похищенные велосипед и браслет перепродал случайному прохожему за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время ранее неоднократно судимому 25-летнему жителю Самары вручена копия обвинительно заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полицейские напоминают, что профилактика краж начинается с личной ответственности каждого гражданина за сохранность своего имущества. При обнаружении подозрительных лиц или фактов противоправных действий незамедлительно обращайтесь в полицию.