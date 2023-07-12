профессор одного из ВУЗов Самарской области перевел мошенникам 1,3 млн рублей

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В вечернее время 60-летнему самарцу позвонили неизвестные и сообщили, что являются сотрудниками кредитной организации, которые видят подозрительную активность на его банковском счету - неизвестным оформляются кредиты. "Для того, чтобы обезвредить злоумышленника и исчерпать кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет"", - убеждали собеседники профессора. Действуя по их инструкциям, житель Октябрьского района областного центра перевел на указанные звонившими расчетные счета 1,3 млн рублей. Ближе к утру, в 3 часа ночи, поняв, что его обманули мошенники, мужчина обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.