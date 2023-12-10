Приезжий из Ставропольского района ограбил магазин в Самаре

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В августе текущего года в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратился представитель одного из филиалов сетевого магазинов, расположенного на 18 км Московского шоссе, который сообщил, что, придя на работу, обнаружил повреждение входной двери и недостачу алкогольной продукции на витрине. Сумма ущерба составила около 10 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли документацию, опросили работников магазина. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, сотрудники полиции установили личность злоумышленника - жителя Ставропольского района 1995 года рождения, который приехал в Самару несколькими днями ранее и по городу передвигался на такси.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, сотрудники уголовного розыска задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее неоднократно судимый гость областного центра вину в противоправном деянии признал и пояснил, что в магазин проник путем повреждения двери камнем и ногами. Похищенное в тот же день перепродал прохожему за 4000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре 28-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.