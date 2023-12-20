Пресечены хищения железнодорожного имущества, совершенные в ряде регионов ПФО

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Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по ПФО при поддержке бойцов Росгвардии задержан руководитель одного из подразделений транспортной организации, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере.

Полицейскими установлено, что злоумышленником совместно с четырьмя работниками железнодорожного предприятия и двумя сотрудниками организаций, осуществляющих прием и переработку лома металлов, совершено хищение лома цветного металла путем занижения массы цветного металла и завышения массы черного металла с последующей реализацией разницы и обращением вырученных денежных средств в свою пользу.

Списанные в лом агрегаты локомотивов с территории депо Уфа, Бугульма и Кинель участники преступной схемы переправляли на территорию складов коммерческой организации в Саратове, где часть груза скрывалась и реализовывалась через подставных физических лиц. После чего в транспортную организацию направлялись отчетные материалы с внесенными заведомо ложными сведениями о весе цветного металла. В период с августа 2018 года по декабрь 2023 года по этой схеме злоумышленниками было совершено хищение цветных и черных металлов, принадлежащих железнодорожной организации, на сумму свыше 6000000 рублей. Полученными денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

По данному факту Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до десяти лет.