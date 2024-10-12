Пожилая санитарка из Чапаевска попалась на удочку мошенников и "сосватала" им знакомую

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В дежурную часть полиции Чапаевска с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя санитарка одного из медицинских учреждений.

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который предложил заработок на «валюте и нефти». Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на ее имя счёт. Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевшая в течение месяца в разных банках оформляла кредиты и перевела "работодателю" свыше 1 млн рублей. Кроме того, к «выгодному» заработку женщина привлекла свою соседку 1974 года рождения, которая вложила в «прибыльный бизнес» свыше 1,1 млн рублей собственных сбережений.

Когда женщины захотели вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "помощником брокера" код оказался неверным. Обманутые жительницы Чапаевска обратились в полицию за помощью.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.