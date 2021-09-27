Полицейского, обвиненного в убийстве школьницы в Петра Дубраве, увезли из Самарской области

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Следователи выступили с ходатайством о продлении ареста 42-летнего Антона Безчетвертева. Бывшего полицейского обвиняют в убийстве 15-летней школьницы в поселке Петра Дубраве. Итоги заседания 63.RU сообщил отец погибшей девушки Дмитрий.

— Арест продлили на 2 месяца, до 30 ноября. К моменту заседания следователи закончили экспертизы. Их первоначальная версия подтвердилась. Мою дочь сбили на машине, а затем убили, — пояснил мужчина.

Также стало известно, что Антона Безчетвертева вывезли из Самарской области. По информации источника, знакомого с ситуацией, он может находиться в СИЗО в Нижегородской области. Это связано с тем, что расследованием уголовного дела занимаются сотрудники третьего следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Нижнем Новгороде).

Тело 15-летней девочки нашли 29 июля 2021 года около 22:30 возле частного дома на улице Садовой — недалеко от администрации поселка Петра Дубравы. На теле было множество травм, в том числе ножевые раны на шее.

Главным подозреваемым и обвиняемым по делу стал 42-летний подполковник полиции Антон Безчетвертев. На момент совершения преступления он был заместителем начальника отдела уголовного розыска в отделе полиции № 3 по Самаре (Советский район), возглавлял отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Ему предъявили обвинение в убийстве, уволили из МВД и отправили в СИЗО на время следствия.

Мужчина признался, что бил школьницу ножом. В суде он плакал, но об освобождении не просил. Посмотрите репортаж с заседания.

Как рассказали 63.RU родственники отца убитой школьницы, семья Антона Безчетвертева пыталась выйти на контакт. Однако прощения они не просили и не пытались извиниться, пытались дать деньги.