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Полицейские ищут подозреваемых в краже денег с банковской карты в Тольятти

24 октября 2024 09:35
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Полицейские ищут подозреваемых в краже денег с банковской карты в Тольятти

В октябре текущего года  в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1978 года, которая рассказала, что потеряла банковскую карту и после этого ей на телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета потерпевшей, установили, что деньги похищены через терминал, расположенный в одном из продовольственных магазинов Автозаводского  района.

Полицейские опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленников.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ У МВД России по городу Тольятти по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.

В отделы внутренних дел городского Управления и общественные организации правоохранительной направленности направлены ориентировки на розыск подозреваемых.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личностей  и розыску злоумышленников.

Приметы первого подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, рост 175-180,  среднего телосложения.

Был одет:  футболка, штаны, кроссовки и кепка черного цвета с надписью белого цвета.

Приметы второго подозреваемого: мужчина, на вид 40-45 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см.

Был одет: бейсболка,  футболка белого цвета с рисунком внизу с правой стороны, штаны черного цвета, кроссовки желтого цвета, при себе имел сумку темно-синего цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемых, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-27, 93-46-73, 89372125533 или 102.

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