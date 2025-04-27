Пенсионерка в Самаре взяла кредиты и отправила 2 млн мошенникам

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В отдел полиции по Куйбышевскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что пару дней назад ей поступил звонок от "сотрудника правоохранительных органов", который сообщил, что в отношении нее якобы возбуждено уголовное дело из-за того, что от ее имени выписана генеральная доверенность на получение денежных средств, которые в итоге будут направлены на финансирование ВСУ.

Когда пенсионерка попыталась оправдаться, звонивший объяснил, что могла произойти утечка персональных данных, которыми воспользовались злоумышленники. Он настаивал, что доказать свою невиновность и предотвратить потерю денег женщина сможет, только если самостоятельно получит уже одобренные ей кредиты и переведет деньги на счет безопасной ячейки.

Поверив аферисту, жительница областного центра взяла несколько кредитов в разных банках, сняла со счетов собственные сбережения и перевела на продиктованные собеседником счета более двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.