Отбыв наказание в колонии строго режима, житель Похвистнево накинулся на мать с кулаками

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В апреле текущего года в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» за помощью обратилась 85-летняя женщина, которая сообщила, что её избил пьяный сын.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибыв по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили пострадавшую, соседей и задержали предполагаемого злоумышленника. Приняли от пожилой женщины заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности родственника, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта нанёс ей несколько ударов ногами и руками.

Сотрудники полиции передали избитую женщину медикам, которые после осмотра в больнице решили, что в госпитализации она не нуждается. Её сына полицейские доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских, ранее 61-летний местный житель привлекался к уголовной ответственности за высказывание слов угрозы убийством и нанесение побоев матери, за что Похвистневский районный суд приговорил его к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Однако после освобождения преступник выводов для себя не сделал и снова, по его словам, не сдержав эмоций, накинулся на родственницу с кулаками.

Уголовное дело вместе с обвинительным актом передано в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время стороны примирились: обвиняемый принес извинения потерпевшей, она его простила, о чем уведомила полицейских официальным обращением.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам жизни и здоровья легкомысленно – оцените характер, мотивы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию за помощью. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.