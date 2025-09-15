От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения

36

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража» в отношении местного жителя 2009 года рождения и его 18-летнего друга из города Отрадный.

В конце августа текущего года к сотрудникам ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, несущим службу в Кинельском районе, за помощью обратился водитель одного из проезжающих по трассе легковых автомобилей. Житель Самары 1999 года рождения рассказал полицейским, что у него от дома на ул. Куйбышева в Самаре пропал мопед, оборудованный датчиком слежения. Молодой человек предпринял все возможные меры для самостоятельного поиска транспортного средства, но безрезультатно. После чего, он принял решение обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС.

Полицейские, благодаря датчику, смогли отслеживать примерное местонахождение похищенного мопеда в режиме реального времени. Проанализировав данные трекера, сотрудники Госавтоинспекции установили: двухколесное транспортное средство движется вдоль железнодорожной линии, причем его скорость постоянно увеличивается и превышает 100 километров в час. Такая динамика перемещения позволила сотрудникам полиции предположить, что мопед транспортируют на электропоезде. Инспекторы ГАИ совместно с заявителем начали преследование по маршруту, указанному GPS-навигатором, который привел к железнодорожной станции в городе Отрадный.

В ходе тщательного обследования территории сотрудники полиции обнаружили двух молодых людей возле транспортного средства, которое сразу узнал потерпевший. Полицейские задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства жителя Самары 2009 года рождения и его 18-летнего друга.

Задержанные признали вину в совершении противоправного деяния и подробно рассказали о совершении хищения. Житель города Отрадный вместе с другом гулял по Самаре, когда заметил чужой припаркованный мопед. После того как приятели сумели завести мотор, они покатались по городу и решили перевезти мопед в Отрадный, используя общественный транспорт - электропоезд.

В настоящее время похищенное транспортное средство возвращено законному владельцу. Сотрудники полиции продолжают проводить проверку причастности задержанных к совершению противоправных действий на территории областного центра.