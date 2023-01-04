Ночью в Тольятти мужчина обокрал магазин

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В декабре 2022 года представитель торговой точки обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности мужчину, который 02 декабря 2022 года в ночное время в одном из продуктовых павильонов магазина, расположенного на рынке в Комсомольском районе города Тольятти, похитил денежные средства в сумме 8000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения. Ориентировку с описанием примет злоумышленников довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 175-185 см., волосы темного цвета.

Был одет: куртка-пуховик черного цвета, чуть ниже пояса с капюшоном, брюки черного цвета, ботинки черного цвета, шапка вязаная черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-47-43, 93-47-64,93-47-66 или 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.