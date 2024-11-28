На ул. Карбышева самарец ограбил пенсионерку на 20 тысяч рублей

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Прокуратурой Советского района г. Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Судом установлено, что в августе 2024 года около дома № 24 по ул. Карбышева мужчина, зная, что у ранее незнакомой пожилой женщины имеется значительная сумма денег, толкнул ее в плечо. Пенсионерка упала, а злоумышленник вырвал из ее руки пакет, в котором находилось 20 тыс. рублей.

Грабитель попытался скрыться, но был задержан прохожим и передан сотрудникам полиции. Деньги возращены потерпевшей.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.