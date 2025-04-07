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Мошенники стали массово обманывать посредством QR-кодов на подъездах

7 апреля 2025 09:18
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мошенники стали массово обманывать посредством QR-кодов на подъездах

Мошенники стали обманывать граждан посредством QR-кодов в объявлениях на подъездах и в других общественных местах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Так преступники крадут конфиденциальную информацию о гражданах и их деньги. В QR-коды интегрируются мошеннические данные, такие как ссылка на сайт аферистов или на скачивание вредоносного ПО.

Злоумышленники способны использовать и схему с фейковыми квитанциями. «Мошенники также могут подменить QR-код, и вместо оплаты за товары и услуги деньги уйдут на счет преступников», — добавили в ведомстве.

 

Мошенники усовершенствовали схему с «генералом ФСБ». Она осуществляется в несколько этапов, сначала преступники запугивают или орудуют нарочито, чтобы не было сомнений в их умысле. К примеру, заявляют, что жертва должна подождать на линии, и «якобы выключив звук, обсуждают, что через две минуты к разговору можно подключать «генерала ФСБ», после чего вызов обрывается или же жертва сама кладет трубку.

Во второй части схемы мошенники присылают СМС или письмо на почту, где говорится, что в аккаунт жертвы на госсервисе, в банке и т.д. хотели войти с незнакомого устройства: «Если это были не вы, позвоните по номеру 8800… или смените пароль по ссылке». Ссылки похожи на настоящие адреса организаций, но это фишинговые ссылки, а по указанным номерам звонка ждет мошенник, пишет  РБК.

Теги: Мошенники

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