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Мошенники обманывают россиян с помощью самозапрета на кредиты

12 марта 2025 10:29
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Мошенники обманывают россиян с помощью самозапрета на кредиты

Мошенники начали пользоваться самозапретом на кредиты для обмана граждан, рассказали «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности (АРФГ). Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и уверяют, что запрет установлен неверно. Для исправления ситуации предлагают пройти по отправленной ссылке. Та оказывается фишинговой.

«После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий "Госуслуги", вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам»,— пояснили газете в организации. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут авторизоваться в приложении банка и управлять счетами.

По словам собеседников «Известий», по фейковой ссылке на телефон гражданина может попасть и вирус. Эта программа способна читать СМС, в том числе коды для входа в «Госуслуги» или в интернет-банк.

При этом в Минцифры сообщили «Известиям», что пока не получали сигналов о подобном виде мошенничества. В основном их фиксирует платформа «Народного фронта» «Мошеловка».

С 1 марта в России действует закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Соответствующее заявление можно подать через МФЦ или портал госуслуг, пишет "Коммерсантъ".

Теги: Мошенники

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