Мошенники начали массово обманывать клиентов автосервисов

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В Москве клиентов авторемонтных салонов начали массово обманывать мошенники, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах и подтвердили пострадавшие.

По украденным базам данных СТО злоумышленники под видом клиентов звонят в сервис, выспрашивают сумму ремонта и статус работ. Затем связываются с владельцами авто уже от имени автомастерской и просят перечислить деньги за якобы оказанную услугу. Суммы ущерба в некоторых случаях превышаю 500 тыс. рублей, возбуждены уголовные дела.

Утечки личных данных носят массовый характер — речь идет не об одном, а о разных московских авторемонтных салонах.

Пострадавший Сергей Фетисов рассказал «Известиям», что 5 мая отвез свою KIA в автосервис.

«Я ждал звонка от мастера, и утром мне позвонили и сказали, что автомобиль готов. Оплату просили произвести в моменте, чтобы сразу закрыть заказ. Назвали точную сумму ремонта — 99 тыс. рублей, ее мне ранее озвучили и в сервисе, а также все параметры машины, поэтому сомнений у меня не возникло», — описал ситуацию Сергей

Таких случаев в столице сейчас много, рассказал «Известиям» источник. Отличие этой схемы мошенничества от многих других в том, что действует она очень прицельно, рассказал нейросетевой архитектор Дмитрий Миль. Это уже не холодный звонок из «службы безопасности банка», а «теплый» звонок заинтересованному клиенту.

«Такой звонок вызывает максимальное доверие, а дальше уже дело техники. Клиенту, который не ищет услугу, трудно навязать мошенническую схему или перевод. Поэтому первоочередная задача мошенников — получать актуальную информацию о жертвах», — сказал эксперт.