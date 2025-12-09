Мошенники начали использовать домовые чаты, выдавая себя за Государственную жилищную инспекцию

Преступники создают аккаунты в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за сотрудников ГЖИ, начинают взаимодействовать с участниками домовых чатов, ссылаясь на якобы важную информацию по жилищному надзору, чтобы получить личные данные или деньги.
Они могут сообщать о срочных платежах за коммунальные услуги, несуществующих проверках или «бесплатных» услугах по улучшению жилищных условий, чтобы запугать людей и принудить их к действиям. Человек поддается панике, опасаясь финансовых проблем и нарушения закона.
Если получили подозрительное сообщение, нужно сохранять спокойствие и не переходить по ссылкам, не передавать личные данные.
Для подтверждения информации всегда проверяйте официальные источники. Позвоните в ГЖИ и задайте все интересующие вас вопросы.
Кроме того, лучше всего игнорировать сообщения от неизвестных пользователей.
Ваша безопасность в ваших руках!