Мошенники начали использовать домовые чаты, выдавая себя за Государственную жилищную инспекцию

Преступники создают аккаунты в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за сотрудников ГЖИ, начинают взаимодействовать с участниками домовых чатов, ссылаясь на якобы важную информацию по жилищному надзору, чтобы получить личные данные или деньги.

Они могут сообщать о срочных платежах за коммунальные услуги, несуществующих проверках или «бесплатных» услугах по улучшению жилищных условий, чтобы запугать людей и принудить их к действиям. Человек поддается панике, опасаясь финансовых проблем и нарушения закона.

Если получили подозрительное сообщение, нужно сохранять спокойствие и не переходить по ссылкам, не передавать личные данные.

Для подтверждения информации всегда проверяйте официальные источники. Позвоните в ГЖИ и задайте все интересующие вас вопросы.

Кроме того, лучше всего игнорировать сообщения от неизвестных пользователей.

Ваша безопасность в ваших руках!