Главные новости:
Россияне запланировали провести новогодние каникулы дома с семьей
На 72 000 рублей в Самарской области слесарь обманул родное предприятие
С 1 января 2026 года в Самарской области стартует Автоматизированная упрощенная система налогообложения
В Самарском университете им. Королёва состоится круглый стол к 35-летию возвращения исторического имени областному центру
число резюме молодежи на рабочие и линейные позиции за год выросло на 77%
В Сызрани водитель сбил 34-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть
Роскачество назвало лучшие игристые вина России
самарцы рассказали, каких подарков ждут от близких на Новый год
Мероприятия
Московский историк архитектуры расскажет в Самаре о возрождении руин
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка о культуре еды и человеческого общения
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
Мошенники начали использовать домовые чаты, выдавая себя за Государственную жилищную инспекцию

127
Преступники создают аккаунты в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за сотрудников ГЖИ, начинают взаимодействовать с участниками домовых чатов, ссылаясь на якобы важную информацию по жилищному надзору, чтобы получить личные данные или деньги.

Они могут сообщать о срочных платежах за коммунальные услуги, несуществующих проверках или «бесплатных» услугах по улучшению жилищных условий, чтобы запугать людей и принудить их к действиям. Человек поддается панике, опасаясь финансовых проблем и нарушения закона.

Если получили подозрительное сообщение, нужно сохранять спокойствие и не переходить по ссылкам, не передавать личные данные. 

Для подтверждения информации всегда проверяйте официальные источники. Позвоните в ГЖИ и задайте все интересующие вас вопросы.

 Кроме того, лучше всего игнорировать сообщения от неизвестных пользователей.

Ваша безопасность в ваших руках!

В центре внимания
Только 11% самарцев планируют продлевать новогодние каникулы отпусками и отгулами
9 декабря 2025  10:25
85
По окончании заседания глава региона Вячеслав Федорищев отметил, что в Самарской области действует 12 национальных проектов. На их реализацию в 2025 году предусмотрено 29,8 млрд рублей.
8 декабря 2025  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
404
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
397
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
367
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
815
