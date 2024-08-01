Молодую наркозакладчицу поймали в Сызрани

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что жительница Сызрани 2000 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки полученных сведений предполагаемую злоумышленницу задержали в районе улицы Акифьева в Сызрани. В присутствии понятых при проведении личного досмотра в кармане брюк 24 – летней сызранки полицейские обнаружили и изъяли пачку сигарет, в которой находилось три небольших свертка с веществом внутри. Позже при обследовании территории, примерно в четырех метрах от места задержания девушки, она указала полицейским на клумбу в виде покрышки автомобильного колеса куда, с целю последующего сбыта, положила сверток с наркотическим средством.

Изъятое оперативники направили в экспертно – криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское». Экспертом установлено, что вещество является наркотическим средством - деацетилморфином (героином), общей массой более грамма, что законодатель относит к значительному размеру.

В ходе опроса ранее неоднократно судимая за имущественные преступления местная жительница пояснила оперуполномоченным, что наркотик она приобрела через интернет-магазин в одном из мессенджеров для дальнейшего сбыта путем организации тайников-закладок на территории города.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.