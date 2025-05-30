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Молодой самарец забирал деньги у пенсионеров и отдавал мошенникам

30 мая 2025 11:19
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Молодой самарец забирал деньги у пенсионеров и отдавал мошенникам

В полицию обратилась 62-летняя сельская жительница, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились работниками государственных структур. Они сообщили, что имеющиеся у нее накопления необходимо «защитить от мошенников» и убедили женщину передать денежные средства таксисту для доставления в «центр хранения». Введенная в заблуждение пенсионерка собрала все сбережения и передала их приехавшему незнакомцу. Общий материальный ущерб составил 500 тысяч рублей. Позже, когда телефоны работников «центра хранения» оказались отключены, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Полицейские установили работника таксомоторной организации, который рассказал, что получил заказ на приём и доставку посылки. Пакет, который в одном из сел передала ему пожилая женщина, не открывал и передал его в Самаре незнакомому мужчине.

Оперуполномоченные установили и опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по возможному пути следования злоумышленника, направили запросы в различные организации, получили ответы, провели технические мероприятия, включающие анализ данных и использование современных технологий для выявления дополнительных деталей произошедшего.

В ходе кропотливой работы с видеозаписями оперуполномоченные просмотрели огромное количество материала, тщательно анализируя каждый кадр. Благодаря этому удалось буквально по шагам установить маршрут передвижения злоумышленника, который получив пакет от таксиста через банкомат несколькими транзакциями перевел деньги сообщникам.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность и задержали ранее не судимого 23-летнего жителя Самары, работающего нагревальщиком цветных металлов на одном из производств областного центра.

Со слов задержанного криминальную подработку он нашел в одном из мессенджеров. Работодатель пообещал заработок и уточнил, что его обязанность — забирать у людей денежные средства и различными способами переводить их на указанные расчётные счета, оставляя себе процент за выполненную работу. Анонимный пользователь мессенджера убедил самарца в якобы безопасности противоправного заработка — ведь он являлся только частью «схемы». За передачу 500 тысяч рублей, обманом полученных у пенсионерки, злоумышленник получил 5000 рублей и стал подозреваемым в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция инкриминируемой фигуранту статьи включает в себя наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Теги: Мошенники

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