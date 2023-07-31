Медсестра из Самарской области поверила мошеннику

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Жительнице Приволжского района 2000 года рождения, работающей медицинской сестрой, в одном из мессенджеров написал незнакомец и пояснил, что девушка может принять участие в беспроигрышной лотерее, уверив, что такой шанс выпадает только сегодня. Собеседник объяснил все нюансы участия в лотерее и пояснил, что нужно заплатить «стартовый взнос», который потом вернется вместе с выигрышем. Поверив, девушка перечислила на счет, указанный незнакомцем, 10 тысяч рублей. После этого чат удалился и мужчина перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские настоятельно рекомендуют игнорировать рекламу, входящие вызовы и сообщения с предложениями заработать на инвестициях или поучаствовать в лотереях и конкурсах. Запомните - это мошенники! Проявляйте благоразумие и не спешите расстаться со своими деньгами, ведь «золотые горы» обещают только злоумышленники.