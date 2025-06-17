Кража в Тольятти: часть из 59 похищенных пачек сыра вор съел, а другие потерял

144

В полицию Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка продукты питания. Согласно представленным документам, причинённый заявителю ущерб составил более 9 000 рублей.

Оперуполномоченные предположили, что к хищению причастен ранее судимый за имущественное преступление местный житель 1993 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали и доставили мужчину в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил, что часть похищенного сыра он съел, а часть - потерял.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.