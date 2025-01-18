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Концертмейстер из Тольятти лишилась денег, поверив мошенникам

18 января 2025 10:15
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Концертмейстер из Тольятти лишилась денег, поверив мошенникам

В полицию Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1970 года рождения. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником энергосбытовой организации и предложил скачать их приложение, якобы для удобства отслеживания количества потребленной электроэнергии и оплаты услуг.

Концертмейстер выполнила требуемое: установила приложение, внесла свои данные и «привязала» к нему личный кабинет мобильного банка. После этого ей сразу же пришло уведомление о переводе с её банковского счета денежных средств в размере более 45 тысяч рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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