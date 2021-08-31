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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает граждан о возможных способах мошенничества

31 августа 2021 10:10
133
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает граждан о возможных способах мошенничества

Мошенники, используя ситуацию с распространением коронавирусной ифекции, при помощи вирусных сайтов, похищают данные банковских карт.

При помощи сети Интернет аферисты организовывают email и SMS-рассылки, где говорится о том, что вы, в связи с распространением коронавирусной инфекции,  можете получить материальную поддержку. Также злоумышленники запускают вирусные ролики с предложением получить полагающиеся от государства деньги — быстро, без проблем, онлайн. Для этого мошенники предлагают кликнуть по ссылке, зайти на определённый сайт и заполнить там заявление. Гражданин указывает номер телефона, вводит данные банковской карты, CVC-код, после чего он рискует потерять все свои деньги.
ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан  проверять ссылки, которые вам приходят. Для проверки можно самостоятельно зайти на указанный сайт из поисковика и проверить, действительно ли существуют предлагаемые там услуги.

Теги: аферисты банковские карты мошенники

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