Экс-электрики обокрали больную пенсионерку в Самаре

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Полицейские задержали злоумышленников в течение суток после обращения женщины за помощью.

Отделом по расследованию преступлений, совершённых на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по городу Самаре двое ранее не судимых мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как установили полицейские, жители областного центра 1998 и 2000 годов рождения ранее работали в организации, предоставляющей услуги по ремонту бытовой техники. В 2024 году молодые люди решили незаконно воспользоваться клиентской базой бывшего работодателя в личных целях. Они позвонили одной из клиенток, сообщили о необходимости поверки электрических счётчиков и договорились о встрече. В назначенный день приехали в квартиру пожилой женщины. Пока один из них вёл беседу с пожилой женщиной, второй, якобы для проверки розеток, прошёл на кухню, где на столе стояла коробка с денежными средствами. После того как «мастера» поспешно ушли, не оставив никаких актов, женщина заметила пропажу отложенных на операцию денег и обратилась в полицию за помощью.

В течение суток полицейские установили личности и местонахождение «специалистов». Их задержали по месту проживания на территории областного центра. В ходе следствия злоумышленники принесли извинения потерпевшей и заявили о желании возместить причинённый материальный ущерб. К настоящему времени свои намерения они выполнили.

Уголовное дело, возбуждённое в отношении злоумышленников, направлено на рассмотрение в суд Железнодорожного района города Самары.