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Дважды судимый за пьяную езду водитель снова нетрезвым сел за руль в Приволжском районе

16 июля 2024 09:57
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Дважды судимый за пьяную езду водитель снова нетрезвым сел за руль в Приволжском районе

В июне текущего года в селе Приволжье во время рейдовых мероприятий сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомобиль марки LADA 21104, под управлением водителя 1988 года рождения, у которого их при себе не оказалось. Как выяснилось позднее, мужчина лишен водительских прав. При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления мужчиной алкоголя.

Водителя отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе проверки сотрудниками полиции установлено: ранее житель Приволжского района был дважды судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Так, в феврале 2023 года Приволжским районным судом  мужчине было назначено наказание в виде 1 года исправительных работ  с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Наказание не остановило любителя употреблять спиртное за рулём. 

В августе 2023 года Чапаевский городской суд приговорил мужчину за управление автомобилем в нетрезвом состоянии к 2 годам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, с лишением права управления транспортными средствами на срок 4 года. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля. 

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении автолюбителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», с обвинительным актом   передано в суд для принятия решения по существу.

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