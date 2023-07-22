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Девушка из Чапаевска хотела посмотреть фильмы, а лишилась 300 тысяч

22 июля 2023 11:46
166
Девушка из Чапаевска хотела посмотреть фильмы, а лишилась 300 тысяч

В Чапаевске в отдел полиции обратилась 29-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме 300 тысяч  рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая на сайте в сети Интернет увидела сообщение о "непыльной" работе. Соискателю предлагали получать деньги за просмотр кинофильмов в одном из приложений. С целью получения дополнительного заработка работница одной из сотовых компаний прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А так же,  для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, установить на телефон "специальное" приложение. Женщина выполнила условия «кадровика», после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и узнав, что на нее оформлен и обналичен неизвестными кредит в 300 тысяч рублей, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.  

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

 

Теги: Мошенники

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